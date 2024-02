Plus Hackenheim Wintercup in Hackenheim: Mukamba entscheidet starkes Duell spät Die SG Eintracht Bad Kreuznach und RWO Alzey bestreiten das Finale des Dirk-Silvery-Wintercups des TuS Hackenheim. Die SGE-Fußballer setzten sich in einer temporeichen Halbfinal-Begegnung mit 3:2 gegen die SG Hüffelsheim durch. Von Olaf Paare

„Ich muss neidlos anerkennen, das Duell zwischen der Eintracht und Hüffelsheim war eine Klasse höher anzusiedeln als unser Spiel gegen RWO Alzey am Tag zuvor“, erklärte Klaus Rehbein, der Sportliche Leiter des TuS Hackenheim, und ergänzte: „Es hat mich von der Rasanz her an unsere sehr guten Spiele in der ...