Plus Hüffelsheim Weingärtners Ziel für Hüffelsheimer Nachholspiel: Wach trotz langer Anreise – Für Trio ist Saison beendet Von Olaf Paare Noch zwei Saisonspiele muss die SG Hüffelsheim in der Fußball-Landesliga bestreiten, und zweimal geht es gegen Teams, für die viel auf dem Spiel steht. „Trotz unseres aktuell engen Kaders kann ich versprechen, dass wir alles tun werden, um die sechs Punkte einzufahren, alleine schon für uns, weil wir uns in der Tabelle noch verbessern wollen“, sagt SGH-Trainer André Weingärtner. Lesezeit: 1 Minute

Am Mittwoch holt die SGH um 20 Uhr das wegen Starkregens ausgefallene Spiel beim SC Hauenstein nach, der noch Titelchancen hat, am Sonntag geht es gegen die SG Rieschweiler, einen Rivalen der SG Kirn im Abstiegskampf. „Die Kunst am Mittwoch wird sein, nach der langen Anreise nicht abgerackert auf dem ...