Plus Idar-Oberstein Vom Panzer gefallen: Malik Yerima fehlt dem SC Idar-Oberstein beim Gipfeltreffen in Herxheim Von Sascha Nicolay i Ein Unfall während seines Bundeswehrdienstes verhindert, dass Malik Yerima (rechts) für den SC Idar in Herxheim auflaufen kann. Foto: Bernd Eßling Latente Absturzgefahr besteht für den SC Idar-Oberstein beim Gipfeltreffen der Fußball-Verbandsliga beim SV Viktoria Herxheim am Samstag (16 Uhr). SC-Trainer Tomasz Kakala ist aber angstfrei und betont: „Der Druck liegt bei Herxheim.“ Lesezeit: 3 Minuten

Es hätte alles so schön sein können für den SC Idar-Oberstein, wenn er gegen den FSV Offenbach gewonnen hätte. Mit acht Punkten Vorsprung und in aller Ruhe wären Kakala und seine Mannschaft nach Herxheim zum Tabellenzweiten gefahren. Dass die Viktoria ein Nachholspiel in der Hinterhand hat, wäre unerheblich gewesen, denn ...