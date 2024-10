Plus Hackenheim

TuS Hackenheim peilt Heimsieg an – Aktuelle Phase bringt alle weiter

In dieser Woche erlebte Tim Hulsey mal wieder eine Trainingseinheit, die sein Fußballerherz höherschlagen ließ. „Alle waren mit so viel Lust bei der Sache. Die Spieler haben das Gefühl vermittelt, sie würden am liebsten sofort spielen, die nächste Partie hätte noch an dem Abend angepfiffen werden können“, berichtet der Trainer des Fußball-Landesligisten TuS Hackenheim.