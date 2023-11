Plus Herxheim Starkes 1:1 von Eintracht Bad Kreuznach im Spitzenspiel: Pause sinnvoll genutzt, Wollmann vergibt Siegchance In der packenden Schlussphase eines ausgezeichneten Verbandsliga-Duells drängten beide Fußball-Teams auf den Sieg. Doch es blieb beim gerechten 1:1 (1:1) zwischen Viktoria Herxheim und Eintracht Bad Kreuznach. Von Olaf Paare

Die größte Siegchance der Gäste hatte der eingewechselte Niklas Wollmann, der von außen in den Strafraum dribbelte und plötzlich völlig frei vor dem Kasten stand, unbedrängt wohlgemerkt. Wollmann nahm sich aber nicht die Zeit, für einen klaren Abschluss, sondern visierte in der zweiten Minute der Nachspielzeit überhastet den Viktoria-Torwart an. ...