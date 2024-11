Plus Kirn

SG Kirn: Ausfälle sind nicht das einzige Problem

Eigentlich müssten sie bei der SG Kirn/Kirn-Sulzbach am Sonntag vollbrünstig einen alten Höhner-Hit singen: „Wenn nicht jetzt, wann dann...“ Schließlich erwartet der punktlose Fußball-Landesligist am Sonntag um 14.30 Uhr auf dem Loh den einzigen Verein in Reichweite, den FV Ramstein, der auch nur sechs Zähler auf seinem Konto hat.