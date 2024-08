Plus Hüffelsheim

SG Hüffelsheim: Keine Weingärtner-Geschenke für die ehemaligen Schützlinge

i André Weingärtner (Archivbild) Foto: Klaus Castor

Das Residenzfest in Kirchheimbolanden gilt als eines der schönsten Weinfeste in Rheinland-Pfalz. Doch bevor kräftig gefeiert wird, steht ein besonderes Fußballspiel an: Aufsteiger SV Kirchheimbolanden freut sich am Freitag um 19.30 Uhr auf seine Heimpremiere in der Landesliga. Zu Gast ist in der SG Hüffelsheim einer der Top-Favoriten.