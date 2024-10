Plus Hüffelsheim

SG Hüffelsheim: Gedränge um Einsatzzeiten ist groß

Die SG Hüffelsheim ist gewarnt. Nach elf Siegen in Folge in der Fußball-Landesliga wollen alle Gegner natürlich diejenigen sein, die die Serie beenden. Der SV Rodenbach, der am Sonntag um 15 Uhr in Hüffelsheim zu Gast ist, hat durchaus das Potenzial, zum Serien-Verderber zu werden.