Plus Idar-Oberstein Schwacher SC Idar-Oberstein verliert in der Nachspielzeit zwei Punkte: Vorsprung auf Herxheim geschrumpft Von Matthias Schlenger i Flavius Botiseriu (in rot) setzt sich im Kopfballduell durch. Am Ende musste sich sein SC Idar-Oberstein gegen Aufsteiger FSV Offenbach aber mit einem Punkt begnügen. Foto: Joachim Hähn Lesezeit: 3 Minuten Wenn es Positives festzuhalten gibt nach dem 2:2 (1:0) gegen den FSV Offenbach, dann, dass der SC Idar-Oberstein immerhin einen Punkt mitgenommen hat. Die Leistung der Gastgeber ließ nämlich enorm zu wünschen übrig. Der Vorsprung des Tabellenführers auf Verfolger Viktoria Herxheim ist jedenfalls geschrumpft.

Sechs Punkte trennen den Ersten vom Zweiten. Herxheim hat allerdings ein Nachholspiel in der Hinterhand und nach dem Auswärtserfolg in Steinwenden vom Samstag Rückenwind vor dem Spitzenspiel am Samstag. „An das Spiel will ich jetzt noch nicht denken“, grummelte SC-Trainer Tomasz Kakala und verließ mies gelaunt den Rasen. Gefühlvoller Freistoß von ...