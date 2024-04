Plus Hackenheim

Rückstand aufgeholt: Hans Steyer bekommt beim TuS Hackenheim eine Chance von Beginn an

i TuS-Coach Tim Hulsey (rechts) und Torwarttrainer Pascal Pies Foto: Klaus Castor/Archiv

Tim Hulsey ist ein Trainer, der seine Aufgabe auch darin sieht, seine Spieler über attraktive und hochwertige Trainingseinheiten nach vorne zu bringen. Deshalb hat es einen großen Stellenwert, wenn der spielende Coach des TuS Hackenheim sagt: „Wir haben am Mittwochabend eine Mega-Einheit absolviert. Eine Einheit, die mich sehr optimistisch stimmt für das nächste Spiel.“ Das steht am Sonntag um 15.15 Uhr in der Fußball-Landesliga beim VfR Kaiserslautern an.