Operation nach Sturz auf die Schulter: Jeff Renner fällt beim FC Schmittweiler lange aus

Der FC Schmittweiler-Callbach hat alles rausgehauen, was im Tank war, doch in der Summe stürzte zu viel auf den Aufsteiger in die Fußball-Landesliga ein, sodass es am Ende zu einer 2:4 (1:3)-Niederlage beim TuS Hohenecken kam.