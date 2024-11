Plus Waldalgesheim

Nächster Beweis steht an: Alemannen-Erfolg ist kein Zufallsprodukt

In der Verbandsliga steht wie in nahezu allen Klassen des Südwestdeutschen Fußballverbands der letzte Hinrunden-Spieltag an. Für den SV Alemannia Waldalgesheim geht es dabei um die Herbstmeisterschaft. Ein inoffizieller, aber durchaus beliebter Titel, den die Alemannen allerdings nicht selbst in der Hand haben.