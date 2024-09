Plus Bingen

Nachholspiel: Hassia muss sich steigern

Eine englische Woche bestreitet Hassia Bingen in der Fußball-Landesliga Ost. Die Partie gegen den FC Bienwald Kandel, die im August aufgrund terminlicher Probleme verlegt worden war, wird am Mittwoch um 19.30 Uhr am Hessenhaus nachgeholt. „Da müssen wir ein ganz anderes Gesicht zeigen als im Derby in Ingelheim“, erwartet Hassia-Coach Günter Dilly von seinem Team eine Steigerung.