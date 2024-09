Plus Baumholder

Michel Schmitt fährt mit breiter Brust nach Hauenstein: VfR Baumholder muss Formation wohl wieder verändern

i Symbolbild Foto: Daniel Karmann/picture alliance/dpa

Matthias Dingert muss lachen, als er gefragt wird, ob der VfR Baumholder in der Verbandsliga nun eine Serie anreißen wird: „Ich weiß nicht, ob man nach einem Sieg schon an eine Serie denken soll“, sagt der Coach und Spartenleiter der Westricher. Ein Auswärtssieg am Freitagabend (19.30 Uhr) beim SC Hauenstein würde Dingerts Auffassung zweifellos ändern. Spätestens dann hätte der VfR den Grundstein für eine Serie gelegt.