Plus Nanzdietschweiler

Meisenheimer finden zurück in Erfolgsspur: Pascal Michael feiert Comeback

Nach dem 0:3 am Mittwoch daheim gegen den SV Rodenbach hat die SG Meisenheim/Desloch/Lauschied vier Tage später in der Fußball-Landesliga wieder in die Erfolgsspur zurückgefunden. Die Meisenheimer gewannen mit 3:0 (1:0) beim SV Nanzdietschweiler und kletterten mit nun 16 Punkten auf Rang sieben – bei zwei Spielen in der Hinterhand.