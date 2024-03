Plus Bad Kreuznach

Mehrere Vertragsverlängerungen: Defensive Stammspieler bleiben Eintracht Bad Kreuznach treu

Lesezeit: 1 Minute

Der Kader des Fußball-Verbandsligisten Eintracht Bad Kreuznach für die neue Saison nimmt Formen an. „Wir haben in diesem Jahr mal hinten in der Abwehr angefangen“, sagt Eintracht-Vizepräsidentin Kathrin Breivogel über die Vertragsgespräche.