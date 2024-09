Plus Pirmasens

Lucas rettet eine Punkt, aber der VfR Baumholder verliert zwei Keeper – Teuer erkauftes 2:2 beim FKP II

Von Sina Ternis

i Michel Schmitt sah beim 2:2 des VfR Baumholder beim FK Pirmasens II die Rote Karte. Foto: Stefan Ding

Dass der VfR Baumholder bei seinem Gastspiel in der Fußball-Verbandsliga beim FK Pirmasens II nicht über ein 2:2 (1:0) hinauskam und damit die Chance verpasste, sich aus der Abstiegsregion in der Fußball-Verbandsliga abzusetzen, wog aus Sicht von Coach Matthias Dingert weniger schwer als die Tatsache, dass seine Mannschaft in einem Spiel gleich zwei Torhüter verlor.