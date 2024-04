Plus Idar-Oberstein

++ Liveticker am Sonntag ab 14.30 Uhr: SC Idar-Oberstein empfängt Eintracht Bad Kreuznach zum Nahe-Derby

Von Lukas Erbelding

i In der Hinrunde kassierte die SG Eintracht Bad Kreuznach (blaue Trikots) eine Niederlage gegen den SC Idar-Oberstein. Nun steigt das Rückspiel im Haag-Stadion. Die Partie können Sie bei uns im Liveticker verfolgen. Foto: Klaus Castor/Archiv

Es ist ein Derby, in dem ganz viel Tradition steckt: Der SC Idar-Oberstein empfängt in der Fußball-Verbandsliga die SG Eintracht Bad Kreuznach im Stadion Haag. Wer wird das prestigeträchtige Duell für sich entscheiden? Die Partie können Sie am Sonntag ab 14.30 Uhr, also 30 Minuten vor dem Anpfiff, bei uns im Liveticker verfolgen.