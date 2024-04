Plus Bingen

Kein Team, keine Trainer: Männer-Spielbetrieb von Hassia Bingen steht vor dem Aus

i Symbolbild Foto: Adobe Stock/Verein/Svenja Wolf

Nun also doch: Der Fußball-Spielbetrieb der Männer beim Traditionsverein Hassia Bingen steht vor dem Aus. Vor zwei Jahren hatte es bereits eine Ankündigung in diese Richtung gegeben, doch mit einem Kraftakt ehemaliger Spieler wurde das Unheil abgewendet. Auch diese Akteure sind nun aber mit ihrem Latein am Ende.