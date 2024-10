Plus Mainz

Jubel dank Gelenbevi: Serie von Alemannia Waldalgesheim hält durch Tor in der vierten Minute der Nachspielzeit

Als Lukas Fischer die TSG Bretzenheim in der 88. Minute mit 1:0 in Führung brachte, schien die Ungeschlagen-Serie des SV Alemannia Waldalgesheim in der Fußball-Verbandsliga zu Ende zu gehen. Doch die Grün-Weißen stemmten sich gegen die drohende Niederlage, schafften noch den 1:1-Ausgleich und sind nun seit neun Partien ohne Niederlage.