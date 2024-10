Plus Waldalgesheim

Heimspiel in der Ferne: Für die Alemannia spielen viele Mainzer

Trainer Elvir Melunovic und einige Fußballer des SV Alemannia Waldalgesheim wohnen in Mainz. Somit haben sie am heutigen Freitag um 19.30 Uhr in der Verbandsliga so etwas wie ein Heimspiel, wenn der SVA bei der TSG Bretzenheim antritt.