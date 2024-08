Bingen

Heimspiel für neues Team: Hassia will sich gut präsentieren

Selten ist ein Team in eine derart ungewisse Saison gestartet wie Hassia Bingen nun in die Fußball-Landesliga Ost. „Es ist so extrem schwer, etwas vorherzusagen, und noch schwerer ist es, etwas auszurufen“, sagt Günter Dilly, der Trainer der Binger, vor dem Heimspiel am Hessenhaus gegen den Ludwigshafener SC. Anpfiff ist am Sonntag um 15 Uhr.