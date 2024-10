Plus Bingen

Hassia Bingen: Vorm Tor glücklos, Punktgewinn erneut verpasst

Erneut schnupperte Hassia Bingen an einem Punktgewinn, musste am Ende aber die nächste Niederlage in der Fußball-Landesliga Ost einstecken. Gegen FG Mutterstadt hieß es 0:1 (0:0).