Plus Bingen

Hassia Bingen: Gegner ist noch tor- und punktlos

Ihre einwöchige Spielpause in der Landesliga Ost haben viele Fußballer von Hassia Bingen genutzt, um Urlaubsreisen anzutreten oder den Jahrmarkt zu genießen. Die Trainingseinheiten waren deshalb eher spärlich besucht. Am Freitagabend versammeln sich nun wieder 18 Akteure des Kaders, um sich auf die Partie am Sonntag um 15 Uhr bei Fortuna Mombach vorzubereiten.