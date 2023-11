Plus Kirn Galle durchbricht die Negativspirale: Wichtiges 1:1 der SG Kirn Schon nach dem ersten Spiel im November haben die Landesliga-Fußballer der SG Kirn/Kirn-Sulzbach mehr Punkte gesammelt als im gesamten Oktober: Dort waren sie punktlos geblieben, nun sicherten sie sich beim 1:1 (0:1) gegen den VfR Kaiserslautern immerhin einen Zähler. Von Olaf Paare

Zwei vollkommen unterschiedliche Hälften hatte der Kirner Trainer Jörg Salomon gesehen. „Die erste Hälfte ging an die Gäste, die zweite an uns. In beiden Durchgängen hätten beide Teams mehr Tore erzielen können. Das ist nicht passiert, und so war es unter dem Strich ein leistungsgerechtes Unentschieden“, bilanzierte er. Überraschenderweise konnte auf ...