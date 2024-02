In den Startlöchern stecken geblieben ist der FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein bei seiner Aufholjagd in Richtung Klassenverbleib in der Fußball-Landesliga. Nach ihrer 2:3-Heimniederlage gegen den SV Hinterweidenthal versuchen die Obersteiner am Sonntag (14.30 Uhr) bei der SG Hüffelsheim ihr Glück.