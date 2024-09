Plus Hüffelsheim

Flutlichtbau in Hüffelsheim abgeschlossen: Rückkehr auf den Naturrasen

Nach einem sehr intensiven Start mit vielen Derbys und Spitzenspielen steht für die SG Hüffelsheim, den Tabellenführer der Fußball-Landesliga, am Samstag um 17 Uhr ein Heimspiel gegen den SV Hinterweidenthal an. Ein Spiel, in dem es die Hüffelsheimer mal ein wenig ruhiger angehen lassen können?