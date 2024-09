Plus Nanzdietschweiler

FC Schmittweiler siegt erneut: Jeff Renner rennt nach vorne und holt Elfmeter heraus

An 5:2-Erfolge kann man sich gewöhnen: Zum zweiten Mal in Folge gewann Fußball-Landesligist FC Schmittweiler-Callbach mit dem Resultat. Dieses Mal fertigten die Schmittweilerer Mitaufsteiger SV Nanzdietschweiler in seinem Kerbespiel ab.