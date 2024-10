Plus Bingen

Erstes Spiel mit neuem Teammanager: Für Hassia Bingen ist ein Sieg Pflicht

Mit neuem Teammanager, aber unveränderten Personalproblemen geht Hassia Bingen in der Fußball-Landesliga Ost das Heimspiel am Sonntag um 15 Uhr gegen die TSG Jockgrim an.