Plus Bad Kreuznach Eintracht Bad Kreuznach: Zu 110 Prozent auf Ideen eingelassen, Effgen spricht seinem Team ein Lob aus Zwei Aufsteiger mischen die Fußball-Verbandsliga auf, indem sie sich in der Tabelle unter den ersten vier eingenistet haben. Beide stehen sich am Samstag um 17 Uhr gegenüber. Die SG Eintracht Bad Kreuznach ist zu Gast bei Viktoria Herxheim. Von Olaf Paare

Beide waren mit ordentlichem Vorsprung Meister ihrer Landesliga-Staffeln geworden, auch jetzt machen sie einen guten Job, wobei die Gastgeber drei Zähler vor der SGE liegen. Die Eintracht reist aber mit einer Serie von vier Siegen in Folge an. „Mir imponiert, dass die Herxheimer mit ihrer U19 in der Regionalliga spielen, ...