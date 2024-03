Bad Kreuznach

Eintracht Bad Kreuznach: Jan Wingenter verlängert

Der gute Tabellenplatz in der Fußball-Verbandsliga gibt Eintracht Bad Kreuznach Planungssicherheit, und so laufen die Gespräche mit dem aktuellen Kader über Vertragsverlängerungen auf Hochtouren. Mittlerweile haben in Jan Wingenter, der sich in bärenstarker Form befindet, und Maik Strunk zwei Mittelfeldspieler ihre Zusage gegeben.