Plus Hackenheim Drei Siege: Die perfekte Woche des TuS Hackenheim Von Olaf Paare i Es läuft beim TuS Hackenheim, der das 1:0 gegen den SV Rodenbach bejubelt: Chris Menger (von links), Tim Hulsey und Arash Sadeghi beglückwünschen Flankengeber Henrik Sperling und Torschütze Oliver Gäns. Foto: Klaus Castor Die perfekte englische Woche machte beim TuS Hackenheim den schnellen Perspektivwechsel möglich. „Vor ein paar Tagen habe ich noch gesagt, dass wir nicht mehr auf die Tabelle schauen, jetzt gucke ich doch für einen Abend mal drauf“, sagte TuS-Trainer Tim Hulsey mit einem Lachen nach dem 2:0 (1:0)-Sieg über den bisherigen Zweiten, den SV Rodenbach, den die Hackenheimer vorerst überholt haben. Allerdings ist die Landesliga-Tabelle schief, die TuS-Kontrahenten im Kampf um Platz zwei haben allesamt Nachholspiele in der Hinterhand. Lesezeit: 2 Minuten

Trotzdem war das eine bemerkenswerte Woche der Hackenheimer Fußballer. Auf das zittrige, weil erst in der letzten Minute herausgeschossene 2:1 bei Schlusslicht FSV Idar-Oberstein folgten die 3:0-Machtdemonstration beim drittplatzierten SC Hauenstein und nun der souveräne Erfolg gegen die zuvor so formstarken Rodenbacher. „Natürlich haben wir uns vorgenommen, an das Spiel ...