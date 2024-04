Plus Kirn

Derby in Kirn: Weingärtner erwartet mehr Widerstandsfähigkeit von der SG Hüffelsheim

Schon zweimal haben sich die Fußball-Landesligisten SG Hüffelsheim und SG Kirn/Kirn-Sulzbach in dieser Saison gegenübergestanden – im Hinspiel und im Pokal feierten die Kirner Auswärtssiege. Das dritte Duell steigt in Kirn-Sulzbach, am Samstag um 16 Uhr ist es so weit.