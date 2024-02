Plus Hüffelsheim Dem FSV Blau-Weiss werden die Grenzen aufgezeigt: Coach Beicht kritisiert fehlende Gier vor dem Tor Der FSV BW Idar-Oberstein ist Opfer eines Trainerwechsel-Effekts geworden. Gastgeber SG Hüffelsheim präsentierte sich angetrieben vom neuen namhaften Chefcoach André Weingärtner – wechselte auf dem Nachwuchsleistungszentrum von Mainz 05 an den Palmenstein – wie verwandelt im Vergleich zu den behäbigen Auftritten im Sommer und Herbst und fertigte die Idar-Obersteiner mit 8:0 (2:0) ab. Von Olaf Paare

„Die Hüffelsheimer stehen in der Tabelle nicht da, wo sie hingehören“, stellte FSV-Co-Trainer Carsten Beicht richtigerweise fest, doch er wollte die deutliche Niederlage auch nicht ausschließlich an der Leistung der Gastgeber festmachen. „Es heißt so schön, dass du so spielst wie du trainierst. Und unsere Trainingswoche war nicht gut“, erklärte ...