Plus Gimbsheim Debüt des neuen Tainers: Hassia zu Beginn nicht mutig genug Von Olaf Paare Spiel eins unter dem neuen Trainer Patrick Joerg endete für Hassia Bingen in der Fußball-Landesliga Ost mit einem 0:3 (0:2) beim SV Gimbsheim. Lesezeit: 1 Minute

„Angesichts unserer Situation und der elf Niederlagen in Folge fand ich das eine sehr ordentliche Leistung“, sagte Joerg nach seiner Premiere. Er fügte an: „Ich finde immer gut, wenn Mannschaften in der Lage sind, Sachen umzusetzen. Und in der Pause haben wir Dinge angesprochen, die ich dann auf dem Platz ...