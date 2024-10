Plus Baumholder

Das vermeintliche 5:4 für den VfR Baumholder zählt nicht: Niklas Alles ist der Eckenkönig

i Lucas (rechts) hatte einen starken Tag. Der brasilianische Angreifer des VfR Baumholder schnürte beim 4:4 gegen TB Jahn Zeiskam einen Doppelpack. Foto: Stefan Ding

Ein Torespektakel lieferten sich der VfR Baumholder und TB Jahn Zeiskam in der Fußball-Verbandsliga. Am Ende mussten sich die Baumholderer mit einem 4:4 auf dem Kunstrasen am Brühlstadion zufriedengeben.