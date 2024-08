Plus Pirmasens

Darcans famose Serie: Jeweils ein Treffer in jedem Spiel der Siegesserie der SG Eintracht Bad Kreuznach

Thorsten Effgen bleibt seiner Linie treu. Einen Blick auf die Tabelle will der Trainer des Fußball-Verbandsligisten SG Eintracht Bad Kreuznach frühestens an Ostern werfen, gerne auch erst an Pfingsten. Da macht er auch keine Ausnahme, wenn sein Team nach dem fünften Sieg in Folge, einem 2:0 (2:0) beim FK Pirmasens II, als Tabellenführer von ganz oben grüßt.