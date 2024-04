Plus Idar-Oberstein

Aus Ägypten auf die Finsterheck: Blau-Weiss-Coach Carsten Beicht bewegt sich in Extremen – Kellerduell wartet

i Alles vom eigenen Tor wegverteidigen möchte der FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein am Sonntag im Kellerduell gegen den VfL Simmertal. Die Obersteiner peilen ihren fünften Saisondreier an. Foto: Michael Greber

Zumindest nicht Letzter werden möchte der FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein in seiner ersten Saison in der Fußball-Landesliga. Diesem Minimalziel käme die Mannschaft des Trainerduos Eugen Karpunov und Carsten Beicht entscheidend näher, wenn sie am Sonntag (15 Uhr) das Kellerduell gegen Schlusslicht VfL Simmertal auf der Finsterheck für sich entscheidet.