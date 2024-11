Plus Waldalgesheim Alemannia trotzt erneut den vielen Ausfällen: Bollwerk bringt Sieg Von Olaf Paare i Geschicktes Zweikampfverhalten: Der Waldalgesheimer Tom Gürel (grünes Trikot) setzte sich mehrfach stark durch. In der 53. Minute war er nur durch ein Foul zu stoppen, das zu einem Elfmeter führte. Foto: Edgar Daudistel Auf seine Defensive kann sich der Fußball-Verbandsligist SV Alemannia Waldalgesheim verlassen. Das 2:0 (0:0) gegen Basara Mainz bedeutete den dritten Zu-null-Sieg in Folge. Und noch eine starke Marke: In den vergangenen sechs Partien kassierten die Grün-Weißen nur ein Gegentor. Lesezeit: 2 Minuten

„Basara hatte keine einzige hundertprozentige Torchance, obwohl die Mainzer in der ersten Hälfte durchaus ihre spielerischen Stärken gezeigt haben“, bilanzierte SVA-Trainer Elvir Melunovic und fügte an: „Das war eine sehr souveräne Leistung meiner Mannschaft, wir sind ähnlich geschlossen aufgetreten wie in den Wochen zuvor.“ Dabei hatte der Coach einige ungewollte Veränderungen ...