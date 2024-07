TuS Hintertiefenbach gerät noch mehr ins Schlingern: Spielertrainer legt sein Amt via WhatsApp nieder

Plus Kreis Birkenfeld B-Klasse

TuS Hintertiefenbach verzichtet auf die B-Klasse: Staffel 1 im Kreis Birkenfeld spielt nur mit 13 Mannschaften

Der TuS Hintertiefenbach wird in der neuen Fußball-Saison doch nicht in der B-Klasse mitmischen, sondern hat sich dazu entschieden, in der C-Klasse zu starten.