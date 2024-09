Plus Kreis Birkenfeld Spitzenspiel in Achtelsbach: Liedkes Hattrick reicht dem SV Gimbweiler i Dynamisch setzt sich der Spieler der SG Rhaunen/Bundenbach II (graues Trikot) von seinem Gegenspieler des TuS Rötsweiler II ab. Das war keine Seltenheit, denn die Gäste siegten deutlich mit 8:0. Foto: Joachim Hähn Ein Meilenstein in Richtung Meisterschaft könnte dem SV Gimbweiler in der Fußball-C-Klasse Birkenfeld 2 zu einem frühen Zeitpunkt geglückt sein. Der SVG gewann nämlich in einem umkämpften Spiel beim FC Achtelsbach, der ähnlich ambitioniert und torreich gestartet war wie die Gimbweilerer mit 3:2. Lesezeit: 1 Minute

Matchwinner des SV war Marvin Liedke, der einen frühen und schnellen Hattrick mit drei Treffern in 15 Minuten vorlegte. In der zweiten Hälfte wurde es dann noch einmal spannend und packend, mit dem besseren Ende für die Gäste, die somit mit Rückenwind in die nächsten Wochen gehen. Alle Spiele in ...