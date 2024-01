Die richtige Einstellung zum Sport wird in der heutigen Generation immer häufiger vermisst. Gerade im Fußball wird dann oft von Mentalität gesprochen. Eine Mentalität, die in den entscheidenden Phasen den Ausgang eines Spiels bestimmen kann. „Die mangelnde Einstellung für unsere Lieblingssportart hat uns viele Punkte gekostet“, hadert Detlev Christmann, der scheidende Trainer des Fußball-Bezirksligisten SG Weinsheim. Bereits in fünf Partien gaben die Kicker vom Palmstein eine Führung aus der Hand. „Das sind Punktverluste, die hätten vermieden werden können“, sagt der Trainer. So überwintert die Christmann-Elf mit 24 Zählern nur auf Platz neun.