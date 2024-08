Wichtige Elfmeterparade von Blau-Weiss-Keeper Felix Roth: Obersteiner gewinnen Derby in Nahbollenbach

Plus Region Nahe Bezirksliga Nahe

Den ersten Dreier im Visier: VfR Baumholder II und TuS Mörschied haben am Freitag das gleiche Ziel

Zwei Teams aus dem Fußballkreis Birkenfeld treten bereits am Freitag in der Bezirksliga an – und beide hoffen am dritten Spieltag auf den ersten Dreier der bisherigen Saison: Der VfR Baumholder II gastiert in Windesheim bei der SG Guldenbachtal, und der TuS Mörschied empfängt im Rahmen seines Sportfests den VfL Simmertal.