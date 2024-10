Plus Region Nahe

SV Winterbach: Trainer Scherer reagiert gelassen auf die Leistungsdelle des Tabellenführers

Von Florian Unckrich

i Tor für die TSG Planig: Der Eckball von Bünyamin Degirmenci fliegt vorbei an Mitspielern (grüne Trikots) und Kontrahenten der SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein in das lange Eck des von Jörn Zillmann gehüteten SG-Tors. Foto: Michael Ottenbreit

Da lässt der so dominante Tabellenführer SV Winterbach mal eine kleine Schwäche erkennen und zwei Punkte gegen den Nachbarn aus Waldböckelheim liegen, doch ausnutzen können das die Verfolger in der Fußball-Bezirksliga nicht. Denn die SG Fürfeld, die TSG Planig und die SG Weinsheim kommen ebenfalls nicht über Unentschieden hinaus. Die Weinsheimer retten ihre Zähler sogar erst in der achten Minute der Nachspielzeit. Dafür rückt der FSV Idar-Oberstein wieder rein ins Verfolgerfeld, gewinnt im Spiel eins nach dem Rücktritt von Trainer Carsten Beicht.