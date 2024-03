Plus Region Nahe SG Schmittweiler: Das 2:7 ist für Trainer Murat Yasar erklärbar Von Olaf Paare Das Ergebnis klingt deutlich: Mit 2:7 (1:2) unterlag der FC Schmittweiler-Callbach, Tabellenführer der Fußball-Bezirksliga, beim SC Idar-Oberstein II. Lesezeit: 2 Minuten

„Es fühlt sich hart an, und natürlich schmerzt es auch, so deutlich zu verlieren, aber für uns Trainer lässt sich die Niederlage erklären“, sagt FCS-Coach Murat Yasar. Er hatte eine ausgeglichene erste Hälfte gesehen, zwei gute Chancen vergab sein Team. „Es hätte mit einem 2:2 in die Pause gehen können“, ...