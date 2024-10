Reidenbach lobt seinen Ex-Klub: Merxheimer fliegen unterm Radar

Das hatte sich der FSV Idar-Oberstein ganz anders vorgestellt. Der Zweite der Fußball-Bezirksliga kam im Topspiel gegen die SG Weinsheim mächtig unter die Räder, unterlag mit 0:5 (0:5). „Das war so nicht zu erwarten“, sagte SGW-Trainer Andy Baumgartner, der bereits nach drei Minuten die Führung seines Team bejubeln durfte.

Jannik Drouet (3.) erzielte den Treffer. Christian Krämer (15.) legte per direkt verwandeltem Freistoß nach, ehe Drouet (20.) seinen zweiten Treffer markierte. „Mit der Leistung wurde Jannik seinem Startelfeinsatz gerecht“, lobte Baumgartner seinen Youngster. Felix Frantzmann (23., 37.) schraubte mit einem Doppelpack das Ergebnis in die Höhe. „Ich war auf so ein Ergebnis nicht vorbereitet und wusste erst nicht, was ich den Jungs in der Pause erzählen sollte“, teilte der 40-Jährige mit und ergänzte: „Wir wollten die ersten zehn Minuten im zweiten Abschnitt unbeschadet überstehen, aber es kam überhaupt kein Aufbäumen beim Gegner. So konnten wir früh unsere Leistungsträger auswechseln und fürs nächste Topspiel am Sonntag gegen die TSG Planig schonen.“ flu