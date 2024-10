Plus Idar-Oberstein Paukenschlag beim FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein: Carsten Beicht tritt von seinem Traineramt zurück Von Sina Ternis i Carsten Beicht (Zweiter von links) ist von seinem Amt als Trainer des FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein zurückgetreten. Vorerst trägt nun Eugen Karpunov (rechts) die Verantwortung auf der Finsterheck und dem Volkesberg. Foto: Hähn Die 1:9-Klatsche im Heimspiel gegen die SG Fürfeld war am Ende der berüchtigte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte: Carsten Beicht hat unmittelbar im Anschluss an die Bezirksligapartie sein Traineramt beim FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein niedergelegt und den Weg frei gemacht für einen Neuanfang beim aktuellen Tabellenfünften. Lesezeit: 3 Minuten

Beicht war im Winter der Vorsaison, damals noch in der Landesliga, gekommen und neben Eugen Karpunov gleichberechtigter Trainer. Im Sommer erfolgte der Abstieg und damit die Rückkehr in die Bezirksliga, in die der FSV mit noch einmal verstärktem Kader und auch mit einem guten Lauf gestartet war. Nach zuletzt nur ...