Plus Region Nahe

Oftmals ruppig: Selbst für den Derby-Gast SG Merxheim ist der VfL Simmertal eine Wundertüte

Von Florian Unckrich

Als erster Tabellenführer der Saison grüßt die SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein vom Platz an der Sonne. Dank des 4:1 bei Aufsteiger TSV Bockenau stehen die Kombinierten an der Spitze der Fußball-Bezirksliga. Am Sonntag um 15.15 Uhr gilt es, die Spitzenposition gegen die SG Guldenbachtal zu verteidigen.