Plus München Kein Kaisergrollen in der Kabine: Ex-Profi Markus Schupp aus Nahbollenbach erinnert sich an Franz Beckenbauer So nah wie Markus Schupp sind Franz Beckenbauer nur wenige Menschen, die aus dem Kreis Birkenfeld stammen, gekommen. Der „Kaiser“ war Schupps Trainer beim FC Bayern München, und er war Gast bei der Hochzeit des Nahbollenbachers. Beckenbauers Tod hat Schupp sehr bewegt, und er sagt: „Franz war tatsächlich ein Geschenk.“ Von Sascha Nicolay

Ziemlich genau 30 Jahre ist es her, da lernte Markus Schupp Franz Beckenbauer richtig gut kennen. Beim FC Bayern München, wo der Nahbollenbacher damals unter Vertrag stand, lief es nicht so recht, als um die Weihnachtszeit in Kitzbühel das Telefon klingelte. Franz Beckenbauer hob ab, lachte laut und war fortan ...