Plus Kreis Birkenfeld

Geibel oder Rodenbusch: Wer schlägt im Trainerduell seinen Ex-Verein – Mörschied möchte Knoten platzen lassen

Von Sina Ternis

i Jan-Uwe Audri (rechts) als Künstler auf der Seitenlinie. Vor allem ist er aber ein kreuzgefährlicher Torjäger. Die Schützenliste der Bezirksliga führt der Angreifer des FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein mit neun Toren an. Foto: Greber

Fünf von sechs Mannschaften aus dem Fußballkreis Birkenfeld finden sich nach einem Fünftel der Saison in der unteren Tabellenhälfte wieder. Zwei von ihnen, der TuS Mörschied und der SC Birkenfeld, stehen sogar auf einem potenziellen Abstiegsplatz. Den will der SCB am Sonntag verlassen – mit einem Sieg gegen den SC Idar-Oberstein II, der dann in den Keller stürzen würde.